Москва, 13 марта, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Житель Московской области Кирилл Бутылин признал вину в поджоге военкомата в городе Луховицы. Об этом подсудимый заявил в зале Второго Западного окружного военного суда, сообщает 13 марта ТАСС.

Цитата из видео Поджог военкомата. Луховицы

По данным суда, 24 февраля 2022 года Бутылин участвовал в несогласованном массовом мероприятии в Москве, после чего запланировал атаки на два подмосковных военкомата: в Зарайске и Луховицах. Изготовив два коктейля Молотова, 28 февраля мужчина отправился к зданию военкомата в Луховицах, разбил окна и бросил туда бутылки. На входе в здание он нарисовал украинский флаг.

Минобороны России заявило иск к поджигателю почти на 200 тыс. рублей. Адвокат сообщил, что мать подсудимого перечислила сумму ущерба в размере 181 тыс. рублей, ранее были перечислены ещё 12 тыс. рублей.

Свои действия злоумышленник снял на видео, а затем опубликовал ролик в Сети. Вскоре Бутылина задержали. Свой поступок он объяснил протестом против возможной мобилизации в ряды ВС РФ. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о вандализме.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года здание военного комиссариата пытались поджечь в Нижневартовске. Двоих подозреваемых задержали. Сначала им предъявили обвинение в повреждении имущества и хулиганстве, но позднее статью переквалифицировали на более тяжкую: «Теракт, совершённый группой лиц по предварительному сговору».