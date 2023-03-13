Кадыров пообещал Путину, что бойцы из Чечни будут действовать в ходе СВО до победного конца

Москва, , 14:05 — REGNUM Чеченские бойцы готовы действовать до «победного конца» в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Глава Чечни Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, бойцы выполняют все приказы президента.

«В зоне СВО успешно несут службу бойцы Чеченской Республики, мы выполняем все ваши приказы и нацелены действовать до победного конца», — заявил Кадыров, добавив, что жители региона полностью поддерживают спецоперацию.

Глава Чечни выразил благодарность Путину за всё, что российский лидер делает для республики и России в целом, добавив, что Чечня «не подведёт».

В свою очередь российский лидер заявил, что чеченские бойцы отлично выполняют свою работу в зоне СВО.

Как сообщалось ранее, 10 марта Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале фотографию, где он запечатлён с натовской трофейной зенитной системой Stinger и украинским ПЗРК «Игла» в руках.