Кадыров: в ходе СВО нацелены действовать до победного конца
Кадыров пообещал Путину, что бойцы из Чечни будут действовать в ходе СВО до победного конца
Москва, 13 марта, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Чеченские бойцы готовы действовать до «победного конца» в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, бойцы выполняют все приказы президента.
«В зоне СВО успешно несут службу бойцы Чеченской Республики, мы выполняем все ваши приказы и нацелены действовать до победного конца», — заявил Кадыров, добавив, что жители региона полностью поддерживают спецоперацию.
Глава Чечни выразил благодарность Путину за всё, что российский лидер делает для республики и России в целом, добавив, что Чечня «не подведёт».
В свою очередь российский лидер заявил, что чеченские бойцы отлично выполняют свою работу в зоне СВО.
Как сообщалось ранее, 10 марта Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале фотографию, где он запечатлён с натовской трофейной зенитной системой Stinger и украинским ПЗРК «Игла» в руках.