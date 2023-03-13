Москва, 13 марта, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Чеченские бойцы готовы действовать до «победного конца» в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров

По его словам, бойцы выполняют все приказы президента.

«В зоне СВО успешно несут службу бойцы Чеченской Республики, мы выполняем все ваши приказы и нацелены действовать до победного конца», — заявил Кадыров, добавив, что жители региона полностью поддерживают спецоперацию.

Глава Чечни выразил благодарность Путину за всё, что российский лидер делает для республики и России в целом, добавив, что Чечня «не подведёт».

В свою очередь российский лидер заявил, что чеченские бойцы отлично выполняют свою работу в зоне СВО.

Как сообщалось ранее, 10 марта Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале фотографию, где он запечатлён с натовской трофейной зенитной системой Stinger и украинским ПЗРК «Игла» в руках.