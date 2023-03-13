Путин попросил Кадырова передать наилучшие пожелания чеченским бойцам в зоне СВО

Москва, , 14:00 — REGNUM Чеченские бойцы отлично выполняют свою работу в зоне проведения специальной военной операции, заявил 13 марта на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым президент России Владимир Путин.

Владимир Путин и Рамзан Кадыров Kremlin.ru

Глава государства попросил Кадырова передать бойцам наилучшие пожелания.

Также в начале рабочей встречи с главой Чечни Владимир Путин отметил, что республика развивается, а уровень жизни в ней растет, и назвал это заслугой чеченского народа и руководства региона.

Как сообщалось ранее, 10 марта Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале фотографию, где он запечатлён с натовской трофейной зенитной системой Stinger и украинским ПЗРК «Игла» в руках.