Москва, 13 марта, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Сборная России сыграет на чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA), который пройдёт в июне. Об этом 13 марта сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

«В турнире примет участие национальная сборная России, которая подтвердила свое участие на турнире CAFA», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все шесть членов CAFA — Иран, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Киргизия и Туркмения — также подтвердили участие в чемпионате CAFA-2023. Кроме того, CAFA пригласила для участия в турнире одну из азиатских сборных.

Первый в истории CAFA чемпионат пройдёт с 9 по 21 июня 2023 года. В нём сыграют восемь команд, которые будут разделены на две группы. Матчи пройдут по круговой системе в один круг. Победители групп встретятся в финале. Команды, занявшие вторые места, поборются за третье место.

Напомним, CAFA является одной из пяти региональных ассоциаций Азиатской конфедерации футбола (AFC), она была создана в июне 2014 года.