Москва, 13 марта, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли России включило в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных марок, документ направлен на утверждение в Министерство юстиции РФ, сообщил РИА Новости источник в отрасли.

Алексей Никольский/РИА Новости Автомобиль Kia

Отмечается, что речь идёт об Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Mazda, Opel, Peugeot и Isuzu.

«Это решение будет способствовать сокращению дефицита в масс-сегменте на российском автомобильном рынке», — сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство промышленности и торговли России расширило перечень товаров для параллельного импорта.

Так, список был дополнен некоторыми брендами моторных масел (Rimula, Shell Helix), бытовой техники (Wahl, Zanussi), парфюмерии и косметики (Yves Saint Laurent, Kerastase), запчастей для судовой и сельскохозяйственной техники (Bauer Kompressoren, Caterpillar). Кроме этого, в список были включены бренды детских товаров и игрушек (Logitech, Nintendo и Hasbro). В перечень была добавлена и IKEA.