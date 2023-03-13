Президент Белоруссии Лукашенко оценил выгоду от договоренностей с Ираном в $100 млн

Тегеран, , 13:58 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил выгоду от договорённостей, достигнутых в ходе его визита в Иран, в 100 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство БелТА.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«В общем объеме я могу оценить нынешний визит, если мы реализуем все наши договоренности, в рамках $100 млн», — сообщил он по итогам встречи с президентом Ирана Ибрагимом Раиси.

Ранее сообщалось, что лидеры Ирана и Белоруссии по итогам переговоров в Тегеране подписали дорожную карту взаимодействия двух стран на 2023–2026 годы. Она предусматривает всестороннее сотрудничество в политической, экономической, консульской, научно-технической сферах, а также в областях образования, культуры, искусства, СМИ и туризма.