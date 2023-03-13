Тегеран, 13 марта, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал оценку своему визиту в Тегеран по итогам встречи с президентом Ирана Ибрагимом Раиси. Об этом сообщает агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Согласно опубликованным данным, белорусский лидер оценил выгоду от достигнутых договорённостей в $100 млн.

«В общем объеме я могу оценить нынешний визит, если мы реализуем все наши договоренности, в рамках $100 млн», — приводит слова Лукашенко белорусское издание.

Ранее сообщалось, что лидеры Ирана и Белоруссии по итогам переговоров в Тегеране подписали дорожную карту взаимодействия двух стран на 2023–2026 годы. Она предусматривает всестороннее сотрудничество в политической, экономической, консульской, научно-технической сферах, а также в областях образования, культуры, искусства, СМИ и туризма.