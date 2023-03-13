Москва, 13 марта, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Кремль обеспокоен ухудшением ситуации вокруг Киево-Печерской лавры и считает недопустимым такое отношение к представителям церкви, сообщил 13 марта журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Также он прокомментировал ряд других актуальных тем, в частности — предложение украинского президента Зеленского переименовать Россию в Московию, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Монахам Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) предписано покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды. Но настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что отстаивать свои права и святыни монахи будут до последнего.

«Мы считаем, что мировое сообщество должно соответствующим образом отреагировать на подобное возмутительное решение», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Идея украинского президента Влаимира Зеленского о переименовании России в «Московию» относится к нелепым курьёзам, РФ — великая держава и останется Россией, считает представитель Кремля.

Также журналистов интересовала оценка предложения о создании контактной группы из представителей западных стран для переговоров и урегулированию кризиса на Украине. На что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что никаких предпосылок для перехода процесса в мировое русло пока нет. Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда — это достижение поставленных целей. Сейчас цели СВО могут быть достигнуты только военным путём, — подчеркнул Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о возможном пересмотре торговых отношений с Индией, если та будет соблюдать потолок цен на нефть, представитель Кремля напомнил, что у России есть определенное принятое решение на этот счет.

«Решение принято президентом РФ и оформленное соответствующими документами. Мы будем из них исходить, кроме того ориентируемся не на сообщения информационных агентств, а на наши контакты с контрагентами в Индии», — сказал Песков. Он не исключил, что Путин поедет на саммит G20 в Индии, но решение пока не принималось.

Также известно, что В планах Владимира Путина на 13 марта значится встреча с главой Чечни Рамазаном Кадыровым.

Как сообщало ИА, 13 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал беспрецедентным отношение к представителям русской православной церкви на Украине. По его словам, мировое сообщество должно соответствующим образом отреагировать возмутительную ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры.