Москва, 13 марта, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Следует дождаться официального заявления Ватикана о планах папы Римского Франциска I посетить Россию. Об этом 13 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Grzegorz Galazka/Global Look Press Папа Римский Франциск I

«Мы не знаем, есть ли у понтифика в планах поездка в Россию, поэтому здесь ничего не можем сказать», — сказал Песков.

По его словам, есть контакты по государственной линии, по линии дипломатов, а также межцерковные контакты. Поэтому нужно дождаться официальных заявлений со стороны Ватикана.

Песков добавил, что другой информацией на этот счёт не располагает. При этом в случае приезда папы Римского в Россию Кремль подключится к этому, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта Франциск I заявил, что не исключает возможности посещения Москвы и Киева.