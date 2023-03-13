Москва, 13 марта, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Ужесточение санкций в отношении России в области частной собственности может нанести серьёзный удар доверию США. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Алексей Чепа.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

В США в ближайшее время намерены ужесточить санкции в отношении экономики России, планируется расширить ограничения в отношении лиц, которые помогают гражданам России уклоняться от санкций.

Депутат считает, что руководство США видит, что не добивается никаких результатов в части ограничений в отношении тех, кто помогает гражданам России уклоняться от санкций.

«Поэтому они просто от бессилия пытаются предпринимать какие-то шаги. Бизнесу, который был раньше, который возможен сегодня интересно взаимодействовать, люди находят контакты и возможности это делать», — приводит слова депутата lenta.ru.

Он считает, что вопрос о легальной конфискации собственности с последующей продажей и передачей активов Киеву станет посягательством на одну из основных статей Конституции США, гарантирующую защиту частной собственности.