Песков предложил слушать Минобороны в вопросе о характеристиках танков Leopard

Москва, , 13:33 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал мнение экспертов о немецких танках Leopard, которые раскритиковали их.

Leopard 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Представитель Кремля подчеркнул, что страна гордится всеми защитниками родины и всеми, кто борется за безопасность россиян в Донбассе.

Песков отметил, что в Кремле не считают возможным обсуждать тактико-технические характеристики военной техники, поскольку не имеют военных специалистов.

«Давайте к выводам будут приходить специалисты, то есть наше Министерство обороны», — заключил пресс-секретарь президента.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы России готовы противостоять западным танкам. По мнению российских военных, немецкий танк Leopard имеет слабое место с левой стороны от механика, где находится боекомплект.