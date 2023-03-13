В Кремле не стали комментировать характеристики танков Leopard
Москва, 13 марта 2023, 13:33 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал мнение экспертов о немецких танках Leopard, которые раскритиковали их.
Представитель Кремля подчеркнул, что страна гордится всеми защитниками родины и всеми, кто борется за безопасность россиян в Донбассе.
Песков отметил, что в Кремле не считают возможным обсуждать тактико-технические характеристики военной техники, поскольку не имеют военных специалистов.
«Давайте к выводам будут приходить специалисты, то есть наше Министерство обороны», — заключил пресс-секретарь президента.
Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы России готовы противостоять западным танкам. По мнению российских военных, немецкий танк Leopard имеет слабое место с левой стороны от механика, где находится боекомплект.