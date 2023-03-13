Москва, 13 марта, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не подтвердил информацию о возможном визите в Россию президента Сирии Башара Асада.

Алексей Дружинин/РИА Новости Президент Сирии Башар Асад

В ходе брифинга журналисты попросили Пескова прокомментировать данные о возможном визите в Россию сирийского лидера.

«Проинформируем своевременно», — ответил Песков.

Ранее в СМИ со ссылкой на дипломатический источник появились сведения об официальном визите в Россию президента Сирии Башара Асада, который может состояться уже в середине марта.