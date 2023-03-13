Песков: формат G7 не отражает экономические чаяния всего мира

Москва, , 13:32 — REGNUM Формат Группы семи (G7) не отражает чаяния всей планеты, Россия ориентируется на «Большую двадцатку» (G20). Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 13 марта журналистам.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, пока в Кремле не ознакомились с выводами западных экспертов о том, что доля БРИКС в мировой экономике превысила долю G7. Однако очевидно, что экономический вес стран БРИКС «постоянно имеет тенденцию к росту», тогда как «семёркой» мировая экономика не ограничивается.

«Именно поэтому Россия считает, что этот формат не отражает экономические чаяния нашей планеты и формат «двадцатки» более полно отражает реальное положение дел, на что мы и ориентируемся», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков не исключил, что президент РФ Владимир Путин поедет на саммит G20 в Индию. Россия продолжает полноформатное участие в «двадцатке», отметил он.