Песков: требования для монахов покинуть Киево-Печерскую лавру вызывают обеспокоенность

Москва, , 13:22 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал беспрецедентным отношение к представителям русской православной церкви на Украине. Об этом он сообщил, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Церковь. Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

10 марта исполняющий обязанности гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александр Рудник направил расположенному там монастырю Украинской православной церкви (УПЦ) предписание покинуть занятые здания.

Журналисты спросили Пескова, вызывает ли беспокойство ситуация вокруг Киево-Печерской лавры?

«Вызывает. Это абсолютно беспрецедентное отношение к представителям церкви, РПЦ, мы считаем это недопустимым», — ответил пресс-секретарь.

Он также добавил, что мировое сообщество должно соответствующим образом отреагировать на подобные возмутительные решения.

Как передавало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале отреагировала на сообщение о том, что монахов Украинской православной церкви Киево-Печерской лавры обязали покинуть монастырь. Она поинтересовалась, а в Госдепе в курсе? Обычно соответствующий отдел американского внешнеполитического ведомства живо реагирует на факты религиозных притеснений, уточнила она.