В Сбербанке предупредили о новой схеме мошенничества с обвинением в измене Родине

Москва, , 13:14 — REGNUM В Сбербанке фиксируют действие новой мошеннической схемы, при которой клиентов банков от имени «сотрудников ФСБ» или «сотрудников полиции» просят перевести деньги, чтобы избежать ответственности по статье о государственной измене за якобы совершавшиеся переводы ВСУ, сообщили 13 марта в пресс-службе банка.

Мошенник Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Мошенники сообщают клиенту, что его данные похитил сотрудник банка и перевел деньги с его счета в пользу ВСУ, после чего просят перевести деньги на их счета или взять кредит, чтобы таким образом «определить», кто именно из сотрудников похитил данные, сказано в сообщении.

В Сбербанке советуют включить уведомления о банковских операциях и напоминают, что работники банка никогда не просят сообщить номер карты или код, указанный на обратной стороне.

Как сообщалось ранее, в феврале 2023 года в Сбербанке заявили о предстоящем запуске услуги по возвращению клиентам денежных средств, переведенных на счета предполагаемых мошенников