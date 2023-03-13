Москва, 13 марта, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к поручению Владимира Зеленского проработать переименование РФ в «Московию» можно относиться с улыбкой.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Уже много было таких шуток на этот счет, не думаю, что нужно новые шутки отпускать. Можно только с улыбкой относиться», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля добавил, что Россия, как бы кто её ни называл, «останется великой державой, великой страной, останется Россией».

Напомним, что идея переименования России в «Московию» популярна среди украинских националистов. Её подхватили и украинские официальные лица. Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта дал поручение премьер-министру Денису Шмыгалю «тщательно проработать» вопрос такого переименования.