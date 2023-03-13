Москва, 13 марта, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать вручение премии «Оскар» кинокартине «Навальный» канадского режиссёра Дэниела Роэра. Своим мнением он поделился 13 марта в ходе встречи с журналистами.

Цитата из к/ф «Навальный». реж Дэниел Роэр.2022. США. Кадр из фильма «Навальный»

«Я не могу судить о качествах этой ленты документальной, я её не смотрел», — сказал представитель Кремля.

Песков также высказал мнение о наличии определенного элемента политизации темы Алексея Навального, добавив, что Голливуд не гнушается политизацией.

«Говорить о кинематографических достоинствах ленты не могу, не смотрел», — подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, кинокартина «Навальный» получила премию «Оскар» американской киноакадемии в номинации «Лучший документальный фильм». Фильм посвящён эпизоду из жизни оппозиционного политика Алексея Навального. Роэр снимал фильм с момента, когда Навальный вышел из комы в берлинской клинике «Шарите» и до его возвращения в Россию в январе 2021 года.