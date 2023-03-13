Песков: Россия может достичь цели на Украине только военным путём

Москва, , 13:10 — REGNUM Военный путь сейчас остаётся для России единственным, чтобы достичь поставленных целей на Украине. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 13 марта журналистам.

Военнослужащие РФ © Алексей Майшев/РИА Новости

Он прокомментировал предложение немецкого дипломата, бывшего главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера разработать план мирного урегулирования украинского кризиса. По мнению Ишингера, для этого следует «создать группу посредников» и пригласить в неё США, Германию, Великобританию и Францию.

Песков подчеркнул, что никаких предпосылок для перехода процесса на Украине в мирное русло нет. Для России абсолютный приоритет — достижение поставленных целей.

«Сейчас они могут быть достигнуты только военным путём», — добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января президент Владимир Путин заявил, что цель специальной военной операции на Украине — прежде всего защита людей и защита самой России. Россия не может допустить создания угроз на её же исторических территориях.