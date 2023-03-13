Красногорск, 13 марта, 2023, 13:08 — ИА Регнум. В Московской области детские хирурги провели операцию новорождённому по удалению опухоли весом порядка 650 граммов. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

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По её информации, в Московский областной центр охраны материнства и детства поступила женщина на 38-й неделе беременности. Ранее в ходе обследования у плода была обнаружена врождённая крестцово-копчиковая тератома.

Отмечается, что в результате кесарева сечения родился мальчик весом 3230 г и ростом 50 см, при этом вес тератомы составил около 650 граммов, порядка трети его веса.

«Операция предстояла очень сложная, так как образование интимно прилегало к прямой кишке и крупному сосудисто-нервному пучку. Вся анатомия ягодичной области была нарушена, предстояла задача буквально по миллиметру выделять эту опухоль», — сообщает пресс-служба.

В результате детские хирурги удалили опухоль без повреждения близлежащих структур.

«После удаления тератомы мы столкнулись с обширным дефектом тканей, который удалось укрыть, выполнив пластику местными тканями. Послеоперационный рубец с возрастом станет более незаметным», — приводит пресс-служба слова заведующего отделением хирургии новорожденных этого центра Михаила Рехвиашвили.

Отмечается, что в настоящее время ребенок чувствует себя хорошо, его уже выписали. Специалисты будут следить за его развитием.

Как передавало ИА REGNUM, нейрохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава России в Новосибирске получили специализированный аппарат для УЗИ, используемый при проведении операций по удалению опухолей мозга, позволяющий в реальном времени видеть оперируемую область.