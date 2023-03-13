Москва, , 13:04 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин проведёт в Кремле 13 марта ряд встреч, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, Путин провёл 13 марта телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, темой обсуждения стало двустороннее сотрудничество.

Далее в графике президента запланирован ряд служебных встреч. В частности, выступит с докладом глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что прибыл в Москву. В опубликованном видеоролике глава региона показал вид российской столицы из окна помещения. В кадр попал памятник Петру I, который находится на островке в районе Якиманка.