Лондон, 13 марта, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Россия якобы угрожает европейской безопасности, и противодействие этой геополитической угрозе названо главным приоритетом обновлённой оборонной и внешнеполитической стратегии Великобритании. Об этом говорится в совместном заявлении офиса британского премьер-министра и МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Отмечается, что в соответствующем докладе представлено несколько приоритетов в борьбе с угрозами.

«Первый и самый главный — это противодействие фундаментальному риску для европейской безопасности со стороны России», — указано в документе.

Украинский кризис усилил возможные последствия «для безопасности и благосостояния» британцев, отметили авторы документа.

В оборонной стратегии Соединённого Королевства заложено выделение ещё 5 млрд фунтов стерлингов для восполнения запасов важнейших боеприпасов, модернизации ядерного арсенала и финансирования следующего этапа программы подводного флота AUKUS.

Также предусмотрены меры по укреплению экономической безопасности и технологических возможностей страны в условиях «эпохального вызова» со стороны Китая.

Британское правительство в целом намерено увеличить расходы на оборону до 2,5% от ВВП, но пересмотр расходов состоится не ранее 2025 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в российском МИД не раз заявляли, что Москва будет искать точки соприкосновения с европейскими странами, если там откажутся от мифологемы о российской угрозе и сменят курс на более прагматичный и взаимовыгодный.