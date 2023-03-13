Берлин, 13 марта, 2023, 14:14 — ИА Регнум. В городе Франкфурте был жестоко избит украинский солдат, сообщил генеральный консул Украины Вадим Костюк.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

По словам дипломата, вечером 10 марта военный в униформе зашёл в бар отеля. Персонал учреждения сделал ему несколько замечаний по поводу несоответствия дресс-коду. Затем произошла ссора с охранником бара, которая переросла в драку.

«В результате драки у нашего гражданина перелом челюсти и сотрясение мозга. Полицией зафиксирован этот факт», — заявил генеральный консул Украины.

Костюк утверждает, что охранник является представителем народов Кавказа.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в турецком отеле произошла массовая драка между украинскими и российскими футболистами. До этого несколько представителей украинского клуба «Минай» начали требовать у начальника ярославского «Шинника» спеть гимн Украины, но в конфликт вмешались сотрудники отеля, и он не получил продолжения.