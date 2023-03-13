Киев, 13 марта, 2023, 12:53 — ИА Регнум. В январе текущего года власти Киева рассматривали возможность эвакуации жителей города из-за перебоев с электроэнергией. Об этом 13 марта заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкому изданию Redaktionsnetzwerk Deutschlan.

Kay Nietfeld/Global Look Press Виталий Кличко

«В январе мы были очень близки к тому, чтобы призвать население к эвакуации», — сказал он, уточнив что самый длинный «блэкаут», когда в городе не было ни электричества, ни воды, ни отопления, длился 14 часов.

По словам Кличко, справиться с ситуацией Киеву помогли системы воздушной обороны IRIS-T, поставленные ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.