Сайт «Русская весна» сообщил о мощном наступлении ВС России под Донецком и котле для ВСУ

Авдеевка, ДНР, , 12:50 — REGNUM Российские военные 13 марта осуществляют мощнейшее наступление на донецком направлении. О том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались под угрозой котла в Авдеевке, известили корреспонденты сайта «Русская весна» (РВ). Речь идет о наращивании необходимого военного потенциала для обхода Авдеевки с севера и запада.

Авдеевка Фото:фото пресс-служба ГУ НП в Донецкой области

Военкор Юрий Подоляка, рассуждая в своем телеграм-канале об активизации боевых действий под Авдеевкой, отметил: «Наше командование решило переложить тяжесть ударов с угледарского на авдеевское направление, переброшены резервы. Мы хотим охватить фланги, отрезать противника от коммуникаций и заставить его уйти или, окружив, уничтожить». По его словам, у ВС РФ есть шансы за 1,5-2 месяца окружить Авдеевку.

Севернее линии Опытное — Водяное штурмы усилены. Также ВС РФ продвигаются в направлении Каменки к югу от Новоселовки Второй. Кроме того, продолжается наступление в Марьинке и Первомайском.

На окраинах поселка Красногоровка, который расположен к северу от Авдеевки, идут зачистки. Военный эксперт, полковник Народной милиции ДНР в отставке Эдуард Басурин считает, что российские военные смогут ещё сильнее «сжать в тисках» Авдеевку. При этом киевские военные регулярно обстреливают из этого населённого пункта Донецк и Ясиноватую.

Приказа на отступление ВСУ на получили. РИА Новости приводит слова военнопленного о том, что офицеры стоящей под Авдеевкой 53 бригады ВСУ под угрозой расстрела запрещают новобранцам отступать с передовых позиций. Пленный 18-го отдельного батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ мобилизованного матроса Павел Сандуляк из Одесской области рассказывает, что их группа из шести солдат оказалась в тяжелом положении у н. п. Тоненькое, западнее Авдеевки. Они просили об огневой поддержке своих командиров роты и взвода капитана Олейник и старшего лейтенанта Слащева, но им сказали — «помощи не ждите, держаться до последнего».

«Авдеевка сегодня — это город на линии огня, выбравший линию свободы, линию развития и линию нашего государства — Украины», — заявлял в июле 2021 года украинский президент Владимир Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Вооруженные силы России начали мощнейшее наступление в районе Донецка, пишет «Русская весна». Также сообщается, что ВСУ оказались под угрозой котла в Авдеевке.