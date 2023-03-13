Москва, 13 марта, 2023, 12:48 — ИА Регнум. На Большой кольцевой линии метро в Москве полностью восстановили движение поездов. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция метро «Давыдково» БКЛ. Москва

Ранее пользователи в социальных сетях написали, что на Большой кольцевой отсутствует движение поездов по направлению часовой стрелки из-за подтопления на станции.

«Движение поездов на Большой кольцевой линии полностью восстановлено в 12:25», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Дептранса Москвы в своём телеграм-канале сообщила, что на Большой кольцевой линии временно были увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке для проверки инфраструктуры.