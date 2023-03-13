Москва, , 12:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин побеседовал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом 13 марта сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Никол Пашинян и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Он рассказал о международном телефонном разговоре, который провёл президент Владимир Путин. Его собеседником стал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Песков отметил, что акцент в беседе был сделан на двусторонних отношениях стран.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин планирует приехать с визитом в Москву уже на следующей неделе, утверждает американское агентство Reuters.