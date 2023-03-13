Роспотребнадзор: в отдельных регионах России фиксируют случаи кори

Москва, , 13:05 — REGNUM В отдельных российских регионах отмечается вспышка заболеваемости корью. В Роспотребнадзоре заявили о проведении всех необходимых мероприятий для предотвращения дальнейшего распространения заболевания.

Пробирки для крови в медицинском кабинете © Валерий Мельников/РИА Новости

По данным ведомства, вспышка кори фиксируется в Новосибирской, Самарской, Московской и Ленинградской областях, Алтайском и Краснодарском крае и ещё в некоторых российских регионах.

«Рост заболеваемости корью связан с прибытием в регионы непривитых лиц из стран ближнего зарубежья. В дальнейшем в эпидемический процесс включаются непривитые граждане России», — говорится в заявлении пресс-службы Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале на территории Красноярского края был выявлен первый в 2023 году случай заболевания корью, которой заболел четырёхлетний ребёнок.