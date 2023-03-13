ФСБ под Новгородом задержала гражданина, склонявшего мобилизованных к госизмене

Великий Новгород, , 12:37 — REGNUM В Новгородской области задержан гражданин, пытавшийся склонить мобилизованных к совершению государственной измены, сообщили в ФСБЮ 13 марта.

ФСБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В частности, злоумышленник предлагал передавать информацию о местах дислокации российских войсковых частей, похищать боевую технику ВС России и добровольно сдаваться в плен.

Задержанный гражданин был завербован главным управлением разведки министерства обороны Украины и действовал в его интересах. Он признался в совершении указанных действий.

Задержанный арестован на два месяца. В его отношении возбуждено дело по статье 275.1 Уголовного кодекса (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

10 марта в ФСБ сообщили о задержании во Владимирской области гражданина, прибывшего с территории Украины в качестве беженца и публично призывавшего в интернете к совершению терактов.