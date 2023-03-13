Киев, 13 марта, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях. Об этом 13 марта сообщает украинское министерство цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Отмечается, что в Киеве, Киевской, Черниговской и Полтавской областях тревога прозвучала почти одновременно — в 11:51 мск. В Сумской области она была объявлена в 11:54 мск.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях, а также в подконтрольных киевскому режиму частях Херсонской и Запорожской областей. Однако затем её отменили.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киевской области начались отключения света.