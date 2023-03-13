Военнослужащий морской пехоты Черноморского флота: в Мариуполе националисты прятались за жителей

Донецк, , 12:20 — REGNUM Во время освобождения российскими военнослужащими Мариуполя националисты прятались за людей. Об этом 13 марта рассказал один из военнослужащих морской пехоты Черноморского флота, который принимал участие в освобождении этого города.

Военнослужащий морской пехоты ВС РФ в районе металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе © Алексей Куденко/РИА Новости

Он напомнил, что националисты создали укрепления на торговом центре «Метро», в результате сверху российских военнослужащих обстреливали снайперы, по краям работали минометы, завязывался стрелковый бой.

«Из квартала в квартал. Каждый квартал так отрабатывали. Мы к этому были подготовлены, мы занимались, тренировались, и у нас были достаточно хорошие командиры», — приводит пресс-служба Минобороны России слова военнослужащего.

Боец также уточнил, что националисты прятались за людей.

«Все люди, которых мы эвакуировали в один голос говорили, что их не выпускали, заставляли сидеть в подвалах и квартирах», — отметил он.

Уточняется, что благодаря героизму, мужеству и слаженным действиям морских пехотинцев задача была выполнена.

Как передавало ИА REGNUM, командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский сообщил о сложной для ВСУ ситуации на линии боевого соприкосновения в районе Артёмовска.