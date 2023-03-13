Москва, 13 марта, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Версия о причастности «украинской группировки» к подрыву «Северных потоков» выглядит сомнительно, заявил 13 марта в интервью «Аргументам и фактам» секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Виталий Белоусов/РИА Новости Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

Украина ничего не приобрела от совершения данного теракта, более того, он может негативным образом сказаться на получении Киевом новой военной помощи Запада, считает он.

Неправдоподобная версия о не связанной ни с Киевом, ни с Западом «проукраинской группировке» вброшена в СМИ для отвлечения внимания, а силы специального назначения, способные совершить подобный теракт, есть у США и у Великобритании, отметил Патрушев.

Точной информации о том, кто устроил взрывы, у Москвы нет, добавил секретарь Совбеза.

Ранее New York Times со ссылкой на «осведомленные источники» заявила, что теракт устроила «проукраинская группировка». Другие западные СМИ позже сообщали, что использовавшееся для доставки диверсантов судно принадлежит украинской компании, а оплатил «работы» «украинский инвестор».

Официальный Киев опровергает эти сведения. В Кремле также сомневаются в том, что подобную диверсию могли устроить «частные лица».