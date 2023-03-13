Москва, 13 марта, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Положительное внешнеторговое сальдо России в 2022 году выросло на 68% и составило $332,4 млрд. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

Михаил Терещенко/ТАСС Федеральная таможенная служба (ФТС)

Сообщается, что экспорт товаров из страны вырос на 19,9%, до $591,5 млрд, а импорт, напротив, сократился на 11,7%, до $259,1 млрд.

В целом внешнеторговый оборот составил $850,5 млрд, увеличившись за 2022 год на 8,1%.

Отметим, что в апреле Федеральная таможенная служба временно приостановила публикацию данных по внешней торговле во избежание некорректных оценок и спекуляций.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале текущего года главу Федеральной таможенной службы Владимира Булавина отправили в отставку. Распоряжение об этом подписал 10 февраля премьер-министр Михаил Мишустин.