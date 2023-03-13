HSBC купила британское подразделение Silicon Valley Bank за один фунт

Лондон, , 12:21 — REGNUM Британский филиал обанкротившегося Silicon Valley Bank приобрела банковская группа HSBC Holdings plc. Об этом 13 марта сообщает минфин Великобритании.

Silicon Valley Bank © Avishek Das/Global Look Press

Отмечается, что частной продаже Silicon Valley Bank UK способствовали правительство и Банк Англии.

По словам главы британского минфина Джереми Ханта, вклады клиентов защищены и доступны в обычном режиме, деньги налогоплательщиков при этом не задействованы.

Покупателем объявлена Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc, которая приобрела подразделение за один фунт.

Как сообщало ИА REGNUM, Silicon Valley Bank, являвшийся одним из крупнейших в США, неожиданно обанкротился в течение 48 часов. Эксперты опасаются, что его крах может вызвать ряд трудностей у других банков страны.

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего главу Белого дома Джо Байдена в экономических проблемах, с которыми столкнулась страна. Трамп уверен, что Соединённые Штаты ждёт Великая депрессия. В качестве доказательства он привел банкротство банков.