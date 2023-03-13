Вена, 13 марта, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Брюссель узурпировал политику безопасности Евросоюза, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель превращает содружество стран в военную машину, пишет австрийский таблоид Exxpress.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

По словам профессора Маркуса Кербера, главы Института оборонных технологий, экономики вооружённых сил и геополитики, до украинского конфликта национальные государства отвечали за заказ и поставку оружия. Однако теперь эту задачу взял на себя Брюссель во главе с Боррелем.

«Это незаконно. ЕС подрывает национальное законодательство. Происходящее сейчас просто чудовищно», — подчеркнул Кербер.

Брюссель снабжает Украину оружием и техникой через Европейский фонд мира. Киеву уже передана военная продукция стоимостью 3,6 миллиарда евро. ЕС, таким образом, игнорирует права стран-участниц на оборонную и внешнюю политику, отмечает издание.

Кербер добавил, что только сами европейские страны вправе решать, сколько оружия поставить участнику конфликта, который не входит в компетенцию ЕС. Но теперь с подачи Борреля ЕС заказывает, а страны поставляют вооружение.

Такой подход, полагает эксперт, крайне сомнителен. Россия получила полное право считать ЕС стороной конфликта на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подчёркивал, что Москва стремится завершить украинский конфликт, а не раскручивать его. Однако страны Запада постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, а также наращивают поставки вооружений Киеву и обучают украинских военнослужащих. Российский МИД подчёркивал, что ВС РФ будут считать партии западного вооружения своими законными целями.