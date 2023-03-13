Тегеран, 13 марта, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Президенты Ирана и Белоруссии Ибрагим Раиси и Александр Лукашенко по итогам переговоров в Тегеране подписали дорожную карту взаимодействия двух стран на 2023–2026 годы, передает 13 марта БелТА.

Zuma\TASS Президенты Белоруссии Александр Лукашенко и Ирана Ибрахим Раиси

По данным агентства, дорожная карта предусматривает всестороннее сотрудничество в политической, экономической, консульской, научно-технической сферах, а также в областях образования, культуры, искусства, СМИ и туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита в Тегеран у Лукашенко намечены встречи с верховным лидером страны Али Хаменеи и рядом представителей исполнительной и законодательной власти.

Основной темой переговоров белорусского лидера с его иранским коллегой станет развитие сотрудничества Ирана и Белоруссии во всех аспектах двусторонних отношений с упором на торгово-экономическое взаимодействие.