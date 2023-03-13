Киев, 13 марта, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Вице-премьер Украины Ирина Верещук предположила, что в Артёмовске могут оставаться около одной тысячи мирных жителей.

Интернет-представительство президента киевского режима Ирина Верещук

В интервью испанской газете Pais Верещук сообщила, что, возможно, в Артёмовске остаются около одной тысячи взрослых, при этом у неё нет информации, есть ли там дети.

Она добавила, что, согласно данным на 8 марта, в этом городе оставались около четырёх тысяч взрослых и 34 несовершеннолетних.

Верещук добавила, что эти цифры уже не соответствуют действительности.

Как передавало ИА REGNUM, в Артёмовске российские штурмовики заняли выгодные позиции на территории завода.