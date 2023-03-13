Москва, 13 марта, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Неизвестный летательный аппарат в Новой Москве патрулировал небо над военной частью Воздушно-космических сил (ВКС) РФ вместе с ещё с двумя дронами. Об этом 13 марта сообщает Telegram-канал Mash.

Константин Михальчевский/РИА Новости Квадрокоптер

По информации источника, в небе над военной частью ВКС в Новой Москве, которая обеспечивает противоздушную и противоракетную оборону столицы, были замечены три беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Предварительно, они вели непрерывное наблюдение за частью.

Отмечается, что квадрокоптеры были подняты из лесополосы рядом с частью. Они летели на высоте 200 метров, но около военчасти снизились, покружились и улетели обратно.

Часовой КПП и патрульные полицейские заметили БПЛА и сообщили командованию. После этого правоохранители обследовали лес, но следов операторов дронов не нашли.

Также отмечается, что беспилотники были солидного размера и оборудованы бело-красными сигнальными огнями. Один из аппаратов на следующие сутки снова появился недалеко от военной части, он летел в сторону АЗС «Татнефть».

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что неизвестный беспилотник, который направлялся к автозаправочной станции «Татнефти», заметили в Новой Москве.