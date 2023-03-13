Одинцово, Московская область, 13 марта, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Спасатели Московской области ликвидировали пожар на складе в Одинцово. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

По её информации, пожар вспыхнул на складе площадью 4320 кв. метров в Одинцово. По тревоге было поднято 83 спасателя на 23 единицах техники.

К 5:30 им удалось локализовать пожар, а в 6:25 сотрудники оперативной службы ликвидировали открытое горение.

«Информации о погибших и пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 11:20 пожар был полностью ликвидирован.

Как передавало ИА REGNUM, в подмосковном Одинцово произошёл крупный пожар в нежилом здании.