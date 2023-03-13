Москва, , 11:47 — REGNUM Положительная динамика наблюдается в состоянии фигуриста Романа Костомарова. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник.

Фигурист Роман Костомаров © Илья Питалев/РИА Новости

Отмечается, что речь идёт об улучшении всех показателей госпитализированного спортсмена, его состояние не ухудшается. При этом врачей беспокоит рука Костомарова.

Как сообщало ИА REGNUM, состояние Костомарова остаётся тяжелым, его не снимают с аппарата искусственной вентиляции лёгких.