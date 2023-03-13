Москва, 13 марта, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Положительная динамика наблюдается в состоянии фигуриста Романа Костомарова. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник.

Илья Питалев/РИА Новости Фигурист Роман Костомаров

Отмечается, что речь идёт об улучшении всех показателей госпитализированного спортсмена, его состояние не ухудшается. При этом врачей беспокоит рука Костомарова.

Как сообщало ИА REGNUM, состояние Костомарова остаётся тяжелым, его не снимают с аппарата искусственной вентиляции лёгких.