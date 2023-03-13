Кызыл, 13 марта, 2023, 11:51 — ИА Регнум. В Тыве студент застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

По данным ведомства, 13 марта во дворе на улице Карла Маркса в селе Межегей найдено тело подростка с огнестрельными ранениями. Представителям правопорядка удалось выяснить, что парень пришёл в гости к другу-студенту третьего курса и стал настойчиво стучать в дверь, чем разозлил фигуранта. Тогда тот взял гладкоствольное оружие и четыре раза выстрелил в 17-летнего парня.

Уточняется, что задержанный не является владельцем оружия. По факту инцидента проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске неизвестный привязал муляж гранаты к ручке двери стоматологической поликлиники. Инцидент произошел утром 11 марта, однако стало известно о нем только сейчас.