Москва, 13 марта, 2023, 11:38 — ИА Регнум. У США и Англии есть спецподразделения, которые способны на операции, подобные подрыву газопроводов «Северный поток». Об этом 13 марта заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты».

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

«Они точно имеются у США и Англии», — сказал Патрушев.

Он отметил, что другие страны НАТО также используют боевых пловцов для выполнения диверсий, но только с одобрения страны, которая диктует основную повестку в альянсе.

Патрушев отметил, что подрыв «Северных потоков» является «небывалым терактом». По его словам, российской стороне до сих пор доподлинно не известно, кто его автор и исполнитель. Кроме того, Москву так и не подключили к расследованию теракта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Патрушев заявил, что киевскому режиму уничтожение «Северных потоков» было ни к чему, он от этого ничего не потерял и не приобрёл.