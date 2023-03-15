Москва, 15 марта, 2023, 09:00 — ИА Регнум. В России запущен обновленный проект «Мама-предприниматель» для желающих развивать своё дело. Проект рассчитан на женщин с детьми или находящихся в декретном отпуске и желающих развивать своё дело. В 2023 году формированию прибыльной идеи для бизнеса, финансовому планированию и возможности реализовать свой проект на средства гранта смогут обучиться не менее 1500 участниц по всей стране.

Анастасия Хохлова ИА REGNUM Предприниматель

«Мы запускаем обновленный проект «Мама-предприниматель». Это уникальная программа получает новый старт. Мы зарегистрировали на Министерство товарный знак программы, также нами был пересмотрен состав партнеров. Теперь это исключительно российские компании. Обновлен и образовательный компонент — появились модули по востребованным компетенциям. Будет развиваться программа онлайн поддержки. Неизменным остается формат — это серия тренингов и грант на реализацию своих планов для победительницы каждого регионального этапа», — рассказала заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

В регионах программа пройдет с 1 мая по 1 октября в центрах «Мой бизнес», которые работают по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Тренинги будут направлены на основные направления развития бизнес-проекта и охватят темы: работа с мотивацией, генерация идей и формирование прибыльных гипотез, бизнес-план, портреты целевой аудитории и ее сегментация, маркетинг, экономика и точка безубыточности бизнеса. По результатам работы индивидуально и в группах участницы сформируют свои проекты и представят их экспертам.

Программа реализуется уже 10 лет в большинстве регионов российской федерации. Ее выпускницы — это тысячи успешных предпринимательниц по всей России. С начала действия программы «Мама-предприниматель» участие в ней приняли около 7000 женщин. Победительницами стали 247 человек.

«Среди ИП и самозанятых доля женщин составляет 43%. Что касается коммерческих компаний, то почти 40% из них возглавляют женщины. Всё чаще предприятия, которыми руководят женщины, выходят на уровень международной торговли. Российским экспортным центром создана устойчивая многоуровневая система поддержки предприятий, поставляющих свою несырьевую продукцию за рубеж. Более 60 тысяч таких компаний являются субъектами малого и среднего предпринимательства. Для малого и среднего бизнеса на базе инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в регионах действуют Центры поддержки экспорта, которые помогают предпринимателям вывести свою продукцию на внешние рынки», — рассказала Татьяна Илюшникова.

Все все больше традиционно «неженских» секторов деятельности становится доступно для женского пола. Так, например, в электроэнергетике женщин — 36%, в атомной энергетике — порядка 32%. Исследования показали, что каждый пятый стартап в агротехнологиях основан женщинами. В таких сегментах как биотехнологии и селекционные технологии женщинами основано более трети стартапов.

Благодаря участию в конкурсе «Мама-предприниматель 2018», мать троих детей из Тулы Надежда Щетинина открыла семейный проект «Первый Логопедический», направленный на оказание доступной помощи логопедов детям

Цитата сайта мойбизнес. рф Мама троих детей Надежда Щетинина, Тула

«Идея моего проекта возникла благодаря участию в конкурсе «Мама-предприниматель 2018». Я разработала авторскую логопедическую методику экспресс-помощи детям, которую я, как мама троих детей, сначала проверила дома», — пояснила Надежда Щетинина. В 2020 году, как социальный предприниматель, Надежда получила субсидию, которая была потрачена на приобретение компьютерного оборудования. Решается вопрос создания цифровой платформы, где любой ребенок может получить квалифицированную логопедическую помощь.

Жительница Великого Новгорода Юлия Кирушева по итогам участия в образовательном проекте «Мама-предприниматель» выиграла грант на обустройство мастерской, в которой она создает теперь коллекции ароматов для дома и автомобилей. Хобби по изучению ароматов и принципа работы аромасвечей переросло в бизнес-проект. Первое время клиентами были знакомые, а сейчас заказы приходят со всей страны и даже из Казахстана.

Цитата сайта мойбизнес. рф Мама-предприниматель из Великого Новгорода Юлия Кирушева выиграла грант

«Когда я приехала в центр «Мой бизнес», то уже в первый день поняла, что в конкурсе участвует много мам со своими проектами. И тогда же у меня появилась мысль, что если я даже не выиграю, то обязательно приобрету необходимый мне опыт. Так я решила выйти на новый уровень и заявить о себе. Если говорить про сам конкурс, то мне очень понравилась атмосфера, а также знакомство с новыми людьми, обмен знаниями. Со многими я до сих пор общаюсь. Раньше мне этого очень не хватало. И, знаете, я даже не думала, что смогу попасть в финал, так как у других участниц были намного более серьезные проекты, чем мой», — рассказала победительница.

Жительница Калмыкии, мать двоих детей Марина Бургакова после того как стала победителем конкурса «Мама-предприниматель», открыла педиатрический кабинет.

«Проработав три года в Москве, я приняла решение вернуться домой и открыть собственное дело. Начать мне помогли в региональном центре «Мой бизнес». О нем я узнала в соцсетях, сначала пришла на обучающий семинар, затем получила маркетинговую помощь, а теперь я и другие участницы программы используем полезные знания в жизни», — рассказывает победительница программы Марина Бургакова. Получив грант, Марина смогла лицензировать свою деятельность, докупить нужное оборудование, провести рекламную кампанию.

«Эта программа действительно меня вдохновила. Сейчас мне хочется узнавать еще больше, развиваться и расти! Спасибо за такую возможность», — говорит Бургакова.

Цитата сайта мойбизнес. рф В Калмыкии мама-предприниматель открыла бизнес на средства гранта

«Современная женщина может все: быть надежной хранительницей домашнего очага, доброй и строгой мамой, понимающей и верной женой, заботливой и трепетной дочерью… Одновременно она может быть и лидером общественного мнения, талантливым творцом, интеллектуальным проектным менеджером, серьезным руководителем производства. Особый дар мамы-предпринимателя ― удержать баланс между всеми ролями, уготованными судьбой или выбранными ею самой. Уверена, что нашим участницам хватает мудрости и опыта, которыми они поделятся со всеми», ― комментирует партнер проекта председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Екатерина Лахова.

В число партнеров-соорганизаторов вошли значимые организации в сфере поддержки предпринимательства: Корпорация МСП, фонд «Наше будущее», «Союз женщин России», а также ряд других партнеров национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Их представители обеспечат экспертный вклад в образовательные модули, в том числе о социальном предпринимательстве и успешный ход проведения «Мамы-предпринимателя» в целом.

«Совмещать заботу о детях и бизнес — очень сложная задача, с которой справляются избранные. При этом социальный бизнес требует большей эмоциональной отдачи, чем просто предпринимательство. Ты должен быть сильно замотивирован решить какую-то социальную проблему, отдавать своему делу много времени и сил. Программа «Мама-предприниматель» призвана поощрить таких удивительных женщин, вдохновить на развитие, предоставить площадку для обмена опытом и общения», ― делится директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

Как сообщало ИА REGNUM, по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» по всей стране создаются программы и инициативы для развития предпринимательства, региональные центры поддержки бизнеса организуют мастер-классы, круглые столы для обмена опытом.

Многочисленные программы рассчитаны на повышение квалификации действующих предпринимателей, а также обучение бизнес-компетенциям начинающих. Важнейшая цель обучающих программ — повышение уровня профессионализма действующих и будущих малых и средних предпринимателей. Программы в центрах «Мой Бизнес» состоят из лекций и мастер — классов по развитию компетенции в области генерирования бизнес-идей и открытия своего дела, налаживание процессов по продаже продукта.