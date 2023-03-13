Москва, , 11:41 — REGNUM Список из 24 стримеров, незаконно рекламирующих онлайн-казино, направлен в Роскомнадзор и ФНС России. Об этом член ОП РФ, директор Ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила 13 марта в своём телеграм-канале.

Екатерина Мизулина © Владимир Гердо/ТАСС

В список вошли блогеры Некоглай (Николай Лебедев), Юрий Хованский, Гусейн Гасанов, рэпер Егор Крид и другие. Семеро блогеров из списка и ранее занимались незаконной рекламой, отметила глава ассоциации, по ним в ведомства направлены повторные письма.

«В связи с выходом списка, сегодня Лига безопасного интернета направила обращения в Роскомнадзор и ФНС России с просьбой принять меры по ограничению противоправного контента на территории России», — написала Мизулина.

Она добавила, что в Лигу безопасного интернета поступило более 3 тыс. обращений по этой теме. Пользователи присылали примеры незаконной рекламы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мизулина опровергла заявление о блокировке платформы YouTube в России, распространённое якобы от её имени.