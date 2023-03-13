Брянск, , 11:45 — REGNUM ВСУ произвели минометный обстрел деревни Раковка в Брянской области. Об этом 13 марта написал губернатор региона Александр Богомаз своём телеграм-канале.

Сотрудник СК РФ фиксирует повреждения жилого дома, полученные в результате обстрела со стороны ВСУ © РИА Новости

Он уточнил, что в результате миномётного обстрела со стороны ВСУ никто не пострадал, было нарушено энергоснабжение, повреждён жилой дом и хозяйственная постройка.

Глава региона добавил, что на месте работают оперативные службы.

Как передавало ИА REGNUM, глава Брянской области написал, что ВСУ обстреляли посёлок Белевица.