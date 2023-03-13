ВСУ обстреляли деревню в Брянской области
Брянск, 13 марта 2023, 11:45 — REGNUM ВСУ произвели минометный обстрел деревни Раковка в Брянской области. Об этом 13 марта написал губернатор региона Александр Богомаз своём телеграм-канале.
Он уточнил, что в результате миномётного обстрела со стороны ВСУ никто не пострадал, было нарушено энергоснабжение, повреждён жилой дом и хозяйственная постройка.
Глава региона добавил, что на месте работают оперативные службы.
Как передавало ИА REGNUM, глава Брянской области написал, что ВСУ обстреляли посёлок Белевица.