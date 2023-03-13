Мадрид, 13 марта, 2023, 11:30 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции на территории Украины Киев понёс потери в десятки тысяч человек. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Авторы публикации отмечают, что вице-премьер Украины Ирина Верещук отрицает, что киевский режим испытывает нехватку военнослужащих.

«Верещук отрицает, что Украине не хватает солдат, несмотря на то, что страна уже больше года ведет боевые действия… и несмотря на десятки тысяч погибших», — говорится в статье.

Ранее британская деловая газета Financial Times сообщила, что западные страны признают, что ВСУ несут потери по всей линии фронта.

Напомним, в ноябре 2022 года глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обнародовала размер ущерба киевского режима с начала специальной военной операции России на Украине (600 миллиардов евро) и заявила о гибели более 100 тыс. военных. По её словам, потери среди гражданских составили 20 тыс. человек.