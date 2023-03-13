Москва, , 11:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин в поздравлении со 100-летним юбилеем Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника отметил, что его сотрудники бережно хранят уникальные памятники духовной и материальной культуры Вологодчины, а также воспитывают у молодёжи любовь к отечественной истории. Текст поздравления 13 марта опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин © Kremlin Pool/Global Look Press

В поздравлении также отмечается, что этот северный край по праву славится шедеврами искусства и архитектуры, древними христианскими святынями и самобытными народными промыслами.

«Отрадно, что благодаря энтузиазму и творческой энергии многих поколений сотрудников вашего музея эти уникальные памятники духовной и материальной культуры Вологодчины бережно сохраняются, служат благородным целям просвещения, воспитывают у людей, особенно молодёжи, любовь к отечественной истории, уважение к национальным традициям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что коллектив музея-заповедника вдохновенно трудится, достойно продолжает дело своих предшественников.

Глава Российского государства пожелал сотрудникам успехов и реализации намеченных планов.

Как передавало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин направил в честь праздника 8 Марта телеграмму учительнице из Омской области Гульборшон Хаиржановой, чей сын героически погиб год назад.