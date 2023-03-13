Москва, 13 марта, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Киевскому режиму уничтожение газопроводов «Северный поток» было ни к чему, он от этого ничего не потерял и не приобрёл. Об этом 13 марта заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты».

(сс) Администрация президента Украины Владимир Зеленский

«Выгодны ли взрывы Украине или Германии? Киев ничего не потерял и не приобрёл от уничтожения газопровода», — сказал Патрушев.

По его словам, режиму Владимира Зеленского, который стоит в Берлине «с протянутой рукой в надежде на увеличение помощи», совершение этого теракта было ни к чему.

По мнению Патрушева, Берлин понимает, что теракт приведёт немецкую экономику к упадку, и знает, что экономическая кооперация ФРГ и России никогда не устраивала Вашингтон и Лондон.

Ранее в ряде американских СМИ появилась версия о том, что в подрыве «Северных потоков» участвовала некая украинская группа. Она была опубликована после материала Сеймура Херша, который представил данные о совершении этой диверсии натовскими водолазами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Патрушев заявил, что Москва настаивает на участии в расследовании взрывов на «Северных потоках».