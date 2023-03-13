Дело приморского депутата Самсонова о растлении ребёнка заново рассмотрят 20 марта

Владивосток, , 11:12 — REGNUM Суд во Владивостоке заново рассмотрит уголовное дело в отношении депутата законодательного собрания Приморья Артёма Самсонова, обвиняемого в растлении ребёнка. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявила его адвокат Наталья Касилова.

Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов © Виталий Аньков/РИА Новости

В сентябре прошлого года Советский районный суд Владивостока приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») и приговорён к 13 годам тюремного заключения. Однако в феврале текущего года Приморский краевой суд отменил приговор, уголовное дело было передано на новое судебное разбирательство.

«Предварительное заседание назначено на 20 марта, 15.00 (08:00 мск)», — сказала Касилова, уточнив, что заседание, скорее всего, пройдёт за закрытыми дверями.

Напомним, что Самсонова обвиняют в демонстрации предмета интимного характера 12-летнему подростку на одной из баз отдыха во Владивостоке летом 2018 года.

Депутат вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила Следственный комитет возбудить дела на свидетелей, которые, по её словам, оклеветали Самсонова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае возбудили уголовное дело против водителя, который сбил автобусную остановку с людьми и уехал. Днём 12 марта водитель автомобиля «Мазда», двигаясь в сторону посёлка Новогорский, не справился с управлением и допустил наезд на остановку.